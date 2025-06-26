Продажи китайских автомобилей с пробегом в России выросли на 44%

По словам аналитика, 49,8% машин приходится на автомобили возрастом до трех лет включительно, а 29% - от двух до трех лет. «Это говорит о том, что многие владельцы китайских авто стараются поменять их на новые перед окончанием гарантийного срока», — отметил Целиков. Популярными брендами стали Chery (22,8% продаж), Geely (19,4%) и Haval (13,9%), Lifan (8,1%) и Changan (6%).

Продажи китайских автомобилей с пробегом в России по итогам января-мая 2025 года выросли на 44% в годовом выражении и составили 93,5 тысяч штук. Об этом директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил РИА Новости 26 июня.

По его словам, 49,8% машин приходится на автомобили возрастом до трех лет включительно, а 29% - от двух до трех лет.

«Это говорит о том, что многие владельцы китайских авто стараются поменять их на новые перед окончанием гарантийного срока», — отметил Целиков.

Популярными брендами стали Chery (22,8% продаж), Geely (19,4%) и Haval (13,9%), Lifan (8,1%) и Changan (6%).