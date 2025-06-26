На улице Пушкина в Рязани произошел пожар

Пожар случился 25 июня в 08:51. Загорелась хозпостройка. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники. В результате огнем повреждено строение. Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших нет.

На улице Пушкина в Рязани произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.

Пожар случился 25 июня в 08:51. Загорелась хозпостройка. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники.

В результате огнем повреждено строение. Общая площадь пожара составила два квадратных метра.

Пострадавших нет.