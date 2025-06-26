МУП «УРТ» нашло способ ускорить ремонт кондиционеров в рязанском транспорте

МУП «Управление Рязанского троллейбуса» быстро реагирует на жалобы жителей о поломке кондиционеров в автобусах и троллейбусах. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Андрей Суханов, говорится на сайте администрации города. По его словам, на данный момент на некоторых автобусах и троллейбусах есть неисправности, возникающие в процессе эксплуатации. Суханов уточнил, что часть из них исправляется по гарантии совместно с заводом-изготовителем, а остальные проблемы решает команда компании. Отмечается, что основными факторами, приводящими к поломкам кондиционеров, являются утечка фреона и электрическими сбоями. Для скорого устранения данных неисправностей приобрели специальное оборудование для поиска утечек и дозаправки. Из-за нехватки специалистов предприятие также привлекает сторонние организации из Москвы. Кроме того, директор отметил, что иногда возникают проблемы с протечками крыш в местах установки кондиционеров из-за вибрации, что также требует незамедлительного восстановления.

МУП «Управление Рязанского троллейбуса» быстро реагирует на жалобы жителей о поломке кондиционеров в автобусах и троллейбусах. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Андрей Суханов, говорится на сайте администрации города.

По его словам, на данный момент на некоторых автобусах и троллейбусах есть неисправности, возникающие в процессе эксплуатации. Суханов уточнил, что часть из них исправляется по гарантии совместно с заводом-изготовителем, а остальные проблемы решает команда компании.

Отмечается, что основными факторами, приводящими к поломкам кондиционеров, являются утечка фреона и электрическими сбоями. Для скорого устранения данных неисправностей приобрели специальное оборудование для поиска утечек и дозаправки. Из-за нехватки специалистов предприятие также привлекает сторонние организации из Москвы.

Кроме того, директор отметил, что иногда возникают проблемы с протечками крыш в местах установки кондиционеров из-за вибрации, что также требует незамедлительного восстановления.