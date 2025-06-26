Мошенники убедили 15-летнюю рязанку перевести им сбережения родителей

В полицию обратилась 55-летняя жительница Касимовского района. Ее дочери-подростку в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он внушил девочке, что произошла утечка персональных данных семьи, и аферисты от имени ее родителей берут кредиты. Под угрозой потери денег, школьница нашла дома сбережения и по инструкции злоумышленника перевела 20 тысяч рублей на «безопасный счет». Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 4 факта дистанционного мошенничества. Потерпевшие суммарно перевели 2 миллиона 355 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Мошенники убедили 15-летнюю рязанку перевести им сбережения родителей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 55-летняя жительница Касимовского района. Ее дочери-подростку в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он внушил девочке, что произошла утечка персональных данных семьи, и аферисты от имени ее родителей берут кредиты. Под угрозой потери денег, школьница нашла дома сбережения и по инструкции злоумышленника перевела 20 тысяч рублей на «безопасный счет».

Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 4 факта дистанционного мошенничества. Потерпевшие суммарно перевели 2 миллиона 355 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».