Минприроды посчитало численность животных в Рязанской области
Численность млекопитающих на 2025 год: Лось — 7641; Кабан — 474; Косуля — 8973; Благородный олень — 640; Волк — 44; Лиса — 2356; Енот — 810; Рысь — 100; Барсук — 769; Куница лесная — 2265; Заяц беляк — 11946; Заяц русак — 7027; Бобр — 12390.
Минприроды посчитало численность животных в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Численность млекопитающих на 2025 год:
- Лось — 7641;
- Кабан — 474;
- Косуля — 8973;
- Благородный олень — 640;
- Волк — 44;
- Лиса — 2356;
- Енот — 810;
- Рысь — 100;
- Барсук — 769;
- Куница лесная — 2265;
- Заяц беляк — 11946;
- Заяц русак — 7027;
- Бобр — 12390.