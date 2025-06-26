Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
18°
Птн, 27
18°
Сбт, 28
20°
ЦБ USD 78.21 0.01 27/06
ЦБ EUR 91.66 0.6 27/06
Нал. USD 79.40 / 79.50 26/06 18:30
Нал. EUR 89.80 / 91.00 26/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 046
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
29 356
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
19 486
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
36 373
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Минприроды посчитало численность животных в Рязанской области
Численность млекопитающих на 2025 год: Лось — 7641; Кабан — 474; Косуля — 8973; Благородный олень — 640; Волк — 44; Лиса — 2356; Енот — 810; Рысь — 100; Барсук — 769; Куница лесная — 2265; Заяц беляк — 11946; Заяц русак — 7027; Бобр — 12390.

Минприроды посчитало численность животных в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Численность млекопитающих на 2025 год:

  • Лось — 7641;
  • Кабан — 474;
  • Косуля — 8973;
  • Благородный олень — 640;
  • Волк — 44;
  • Лиса — 2356;
  • Енот — 810;
  • Рысь — 100;
  • Барсук — 769;
  • Куница лесная — 2265;
  • Заяц беляк — 11946;
  • Заяц русак — 7027;
  • Бобр — 12390.