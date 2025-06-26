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Из зоны СВО вернулись более 130 тысяч военных
Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова. Он заявил, что с фронта вернулись около 137 тыс. участников боевых действий на Украине. Новиков отметил, что среди вернувшихся бойцов много молодых людей до 35 лет, поэтому власти должны помочь им найти работу.

Из зоны СВО вернулись более 130 тысяч военных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова.

Он заявил, что с фронта вернулись около 137 тыс. участников боевых действий на Украине.

Новиков отметил, что среди вернувшихся бойцов много молодых людей до 35 лет, поэтому власти должны помочь им найти работу.