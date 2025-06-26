Искусственный интеллект начнут применять в работе инкассаторов

ИИ-помощники будут задействованы на всех этапах — от подготовки инкассаторов перед началом поездки до работы с клиентами. «ИИ-агенты проводят анализ маршрута, ведут контроль подготовки бригад, отслеживают обстановку и помогают на качественно новом уровне взаимодействовать с клиентами. Это серьезный прорыв, который снижает риски, повышает эффективность и надежность», — рассказал Кузнецов.

Искусственный интеллект начнут применять в работе инкассаторов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

ИИ-помощники будут задействованы на всех этапах — от подготовки инкассаторов перед началом поездки до работы с клиентами.

«ИИ-агенты проводят анализ маршрута, ведут контроль подготовки бригад, отслеживают обстановку и помогают на качественно новом уровне взаимодействовать с клиентами. Это серьезный прорыв, который снижает риски, повышает эффективность и надежность», — рассказал Кузнецов.