Эрдоган: Трамп прилетит в Турцию, если Путин присоединится к переговорам РФ и Украины

Президент Турции заявил, что президент США Дональд Трамп сказал ему, что готов приехать на переговоры РФ и Украины, если к ним присоединится Владимир Путин. Турецкий лидер отметил, что Стамбул продолжает активный диалог с Москвой и Киевом, нацеленный на организацию третьего раунда переговоров по Украине.

Эрдоган заявил, что Трамп прилетит в Турцию, если Путин присоединится к переговорам РФ и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Турции заявил, что президент США Дональд Трамп сказал ему, что готов приехать на переговоры РФ и Украины, если к ним присоединится Владимир Путин.

Турецкий лидер отметил, что Стамбул продолжает активный диалог с Москвой и Киевом, нацеленный на организацию третьего раунда переговоров по Украине.