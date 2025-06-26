Эксперт спрогнозировал падение мировых цен на кофе

Цены могут снизиться на 10-20% до конца текущего года, если сохранится хорошая погода в ключевой стране производителе — Бразилии. Отмечается, что стоимость арабики в таком случае достигнет шести тысяч долларов за тонну, робуста — трех тысяч долларов и ниже.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев спрогнозировал падение мировых цен на кофе. Об этом он 26 июня сообщил РИА Новости.

По мнению Селезнева, цены могут снизиться на 10-20% до конца текущего года, если сохранится хорошая погода в ключевой стране производителе — Бразилии.

Отмечается, что стоимость арабики в таком случае может достичь шести тысяч долларов за тонну, робуста — трех тысяч долларов и ниже.