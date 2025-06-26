Два человека погибли и несколько пострадали при взрыве газа в Свердловском регионе

В ночь на 26 июня в городе Ивдель Свердловской области произошло трагическое событие: в пятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса взорвался газовый баллон, вызвав сильный пожар. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в полицию около трех часов ночи. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали 30 человек, включая 8 детей. Об этом сообщает портал E1.RU.

В данный момент продолжаются работы по тушению огня и проливке конструкций. Задействуются 27 сотрудников и десять единиц специальной техники. Предварительно установили, что погибли двое жителей квартиры, где произошёл взрыв: мужчина и женщина пожилого возраста. Тела пострадавших извлечены из-под обломков разрушенной стены и перекрытия.

Официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых сообщил, что происшествие носит бытовой характер. Уголовное дело возбудили по статье 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»). На месте инцидента работают специалисты различных ведомств, в том числе представители администрации города и коммунальные службы.

Жительница дома поделилась подробностями. Она отметила, что жильцы квартиры вели закрытый образ жизни и регулярно приносили домой различные вещи с улицы. Женщина также сообщила, что дом не имеет централизованного газоснабжения, однако пожилая пара периодически приобретала небольшие газовые баллоны. Именно один из таких баллонов, значительно превышающий стандартные размеры, стал причиной трагедии.

По предварительной информации прокуратуры, шестеро соседей получили травмы различной степени тяжести, большинство госпитализировали с признаками отравления угарным газом и гипертонического криза, вызванного стрессом.

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, семеро пострадавших обратились за медпомощью, четверо остаются в городской больнице. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Администрация Ивделя организовала временный пункт размещения в местной гостинице, однако многие пострадавшие предпочли остаться у родных и близких. Эксперты планируют оценить степень повреждения строения, чтобы определить возможность дальнейшего проживания людей в здании.

Фото: E1.RU