Директор учреждения в Рязанской области получил представление за нарушения прав инвалида

Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Михайловского района».Выяснилось, что в трудовом договоре работника с инвалидностью не были определены время отдыха в течение рабочего дня и гарантированный ежегодный оплачиваемый отпуск (30 дней). Также в договоре не указали дополнительные условия о режиме отдыха, предусматривающие отпуск без сохранения заработной платы до 60 дней в году. Прокуратура внесла директору учреждения представление. Нарушения устранены.