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Директор учреждения в Рязанской области получил представление за нарушения прав инвалида
Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Михайловского района».Выяснилось, что в трудовом договоре работника с инвалидностью не были определены время отдыха в течение рабочего дня и гарантированный ежегодный оплачиваемый отпуск (30 дней). Также в договоре не указали дополнительные условия о режиме отдыха, предусматривающие отпуск без сохранения заработной платы до 60 дней в году. Прокуратура внесла директору учреждения представление. Нарушения устранены.

Директор учреждения в Рязанской области получил представление за нарушения прав инвалида. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности муниципального учреждения «Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Михайловского района».

Выяснилось, что в трудовом договоре работника с инвалидностью не были определены время отдыха в течение рабочего дня и гарантированный ежегодный оплачиваемый отпуск (30 дней). Также в договоре не указали дополнительные условия о режиме отдыха, предусматривающие отпуск без сохранения заработной платы до 60 дней в году.

Прокуратура внесла директору учреждения представление. Нарушения устранены.