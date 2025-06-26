Дирекции дорог Рязанской области снова вынесли представление

Представление вынесли из-за плохого качества дороги «Ланинка — Кисьва». По данным прокуратуры, асфальтобетонное покрытие указанной автодороги находится в неудовлетворительном состоянии, имеются значительные дефекты в виде ям и выбоин, которые частично засыпаны щебнем с повышенным содержанием известняковых частиц. Отмечается, что устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.