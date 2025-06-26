Депутат Госдумы заявил, что конфликт на Украине мог завершиться в мае

«Я, конечно, планировал, что до конца года он будет решен. Я планировал, что, в принципе определенные договоренности по меморандумам будут выработаны уже в мае», — заявил Чепа. По его мнению, завершить конфликт мешают европейские страны, которые «саботируют» возможное соглашение между Россией и Украиной.

Депутат Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что конфликт на Украине мог завершиться в мае. Об этом он в четверг, 26 июня, сообщил «Ленте. ру».

Как сказал Чепа, он «планировал», что до конца года конфликт будет решен. «Я планировал, что, в принципе определенные договоренности по меморандумам будут выработаны уже в мае», — уточнил Чепа.

По его мнению, завершить конфликт мешают европейские страны, которые «саботируют» возможное соглашение между Украиной и Россией.