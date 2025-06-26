Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

В Ставропольском крае наблюдается серьезная нехватка врачей скорой медицинской помощи. По данным newstracker.ru , штат укомплектован лишь на 61,6%: из положенных 147 штатных мест занято только 101. Ежедневно на дежурство заступает около 30 бригад. Несмотря на увеличение заработной платы, которая в среднем составляет 85,8 тыс. рублей в месяц, с начала года службу покинули 10 сотрудников.

Республика Удмуртия

В Удмуртии задержали экс-руководителя регионального отделения Росимущества Екатерину Рублеву. Как сообщает udm-info.ru , ее обвиняют в коррупции, а именно в получении взятки в размере почти 2 млн рублей. Предполагается, что деньги были получены за предоставление льготных условий аренды государственных земель. Следствие утверждает, что средства передавались через посредников. В настоящее время чиновница находится у следователя, ей готовится предъявление обвинения.

Ростовская область

Власти Ростова-на-Дону намерены провести масштабную реконструкцию очистных сооружений. По информации rostovgazeta.ru , стоимость проекта оценивается в 19 млрд рублей. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь выразил надежду на получение финансирования из федерального бюджета. Модернизация позволит улучшить качество очистки сточных вод и увеличить пропускную способность объектов.

Республика Татарстан

В Казани планируется заменить сплошные звукоизоляционные панели на Кировской дамбе. inkazan.ru сообщает, что такое распоряжение дал глава республики Рустам Минниханов, отреагировав на жалобы жителей и экспертные оценки. Помимо этого, местные власти пообещали привести в порядок тротуары.

Волгоградская область

За последние четыре года уровень загрязнения воздуха в городах Волжский и Волгоград увеличился в три раза. Как пишут novostivolgograda.ru , если в 2020 году соответствующий показатель составлял 2,3, то к 2024 году он резко возрос до 7,7. Указано, что данный индекс рассчитывается на основе концентрации пяти основных загрязняющих веществ, определяющих качество воздуха в конкретной местности. Как правило, учитываются такие элементы, как диоксид серы, монооксид углерода, диоксид азота, фенол и формальдегид.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде 17-летний подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на семилетнего мальчика. Newsnn.ru сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ход которого контролируется главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Происшествие произошло 20 июня днем на улице Краснодонцев. Подросток сбил ребенка, находившегося на тротуаре. В результате происшествия мальчик получил ушиб коленного сустава левой ноги и поверхностную травму головы. После оказания медицинской помощи в больнице он был отправлен на амбулаторное лечение.

Свердловская область

В Екатеринбурге военнослужащий скончался после употребления электронной сигареты. Житель Екатеринбурга заказал сменный картридж для вейпа через интернет-магазин. Вскоре после использования приобретенного картриджа мужчина умер, сообщает tagilcity.ru

Оренбургская область

В Оренбурге владелец автомобиля БМВ добился возмещения ущерба, причиненного в результате аварии с участием электросамокатчика. Как сообщает 56orb.ru , собственник автомобиля обратился в суд с иском к водителю самоката с целью получения компенсации за повреждения, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия. Ленинский районный суд рассмотрел данное дело и частично удовлетворил исковые требования, обязав ответчика выплатить более 200 тыс рублей, покрывающих расходы на ремонт автомобиля БМВ, проведение экспертизы и судебные издержки.

Тюменская область

В Тюменской области за последние двое суток от змеиных укусов пострадали шесть человек, которым потребовалась медицинская помощь и госпитализация. Один из пострадавших в настоящее время проходит лечение в токсикологическом отделении. В связи с потеплением наблюдается увеличение активности змей, поэтому жителям Тюмени рекомендуется быть осторожными во время отдыха на природе, сообщает nashgorod.ru .

Омская область

В Омске прошедшей ночью был объявлен режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий. По данным gorod55.ru , высокая влажность и слабый ветер препятствовали рассеиванию вредных выбросов. Предприятиям было предписано сократить объемы выбросов, но жители некоторых районов города жаловались на резкий запах в воздухе.

Карелия

В Карелии глухонемая рецидивистка убила свою собутыльницу во время конфликта. Как сообщает karelinform.ru , жертве было 53 года. После совершения преступления убийца вымыла пол, спрятала орудие убийства и попыталась скрыть следы, но по дороге рассказала о случившемся прохожему. Женщину задержали и направили на лечение из-за имеющегося у нее психического расстройства.

Приморский край

В Приморье зафиксирована аномальная жара. По информации vostokmedia.com , в некоторых частях региона температура поднялась до 50 градусов Цельсия. Местные жители поделились этой информацией и фотографиями показаний термометров в социальных сетях.

Башкирия

В Башкирии коммунальщик получил серьёзные повреждения, упав с дерева. Согласно информации mkset.ru , 36-летний мужчина занимался обрезкой веток, когда, потеряв равновесие, рухнул с двухметровой высоты. После падения он не смог подняться самостоятельно, и коллеги вызвали бригаду скорой помощи. Медики констатировали у пострадавшего тяжелые повреждения.

Краснодарский край

В центре Краснодара на участницу телешоу «Пацанки» Владу Алчу было совершено нападение. Как сообщает Kuban Press , группа неизвестных мужчин проявила агрессию по отношению к девушке, спровоцированную ее внешним видом. Алча дала отпор оскорблениям, что привело к эскалации конфликта. В результате избиения, которому подверглась Алча и ее друзья, у девушки диагностирован перелом носа, поврежден пирсинг, сломаны два накладных ногтя и разбит телефон.

Хабаровский край

В Хабаровске 12-летняя школьница получила серьезные травмы, упав с высоты в заброшенном здании, известном как «Башня Инфиделя» или «Дом Архитектора», который изображен на пятитысячной купюре, передает transsibinfo.com . Девочка вместе со своим 65-летним отцом проникла на закрытую территорию для проведения фотосессии. На верхнем этаже она провалилась в отверстие и упала с высоты четырех метров, после чего была доставлена в больницу. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.

Новосибирск

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против бывшего депутата Государственной Думы Ильи Пономарева* (включён в реестр иноагентов в РФ) по обвинению в пропаганде терроризма, об этом сообщает atas.info . Основанием для возбуждения дела стало распространение видеоматериала, в котором выражается поддержка запрещенной в России террористической организации. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ранее Пономареву предъявлялись обвинения в попытках насильственного изменения конституционного строя и в связях с украинскими вооруженными формированиями. В 2024 году он был заочно приговорен к десяти годам лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии и оправдание терроризма.

Челябинская область

В Челябинске компания «Подовиновское молоко» была оштрафована на 2 млн рублей за нарушение миграционного законодательства. Как сообщает kursdela.biz , южноуральский городской суд признал компанию виновной в пяти эпизодах, предусмотренных статьей 18.15 КоАП РФ (часть 3). Согласно действующему законодательству, работодатели обязаны в течение трех дней уведомлять органы власти о приеме на работу или увольнении иностранных граждан, в противном случае им грозят значительные штрафы или временная приостановка деятельности на срок до 90 суток.

ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе туристы подверглись нападению комаров. Как пишет muksun.fm , семейная пара, путешествующая с собакой, столкнулась с огромным количеством кровососущих насекомых во время похода. Неудачное место для стоянки, выбранное возле поселка Горноправдинск, вблизи болотистой местности, привело к тому, что утром туристы обнаружили свою палатку полностью заполоненной комарами.

Красноярский край

В Красноярске водители мусоровозов объявили забастовку, сообщает prmira.ru . Причиной послужило недавнее уведомление руководства о сокращении заработной платы. Для урегулирования ситуации с водителями мусоровозов встретился министр экологии края Владимир Часовитин. Он заверил, что предпримет меры для разрешения возникшего конфликта. В ходе переговоров водители согласились вернуться к работе и выйти на маршруты.

Белгородская область

Жители Белгорода сообщают о появлении большого количества краснокнижных жуков. По информации bel.ru , благоприятные погодные условия и продолжительные заморозки спровоцировали массовое появление жуков-оленей в парках. В соцсетях массово публикуют фотографии насекомых. Некоторые горожане выражают обеспокоенность тем, что редкие жуки могут пострадать из-за неосторожного обращения. Другие, напротив, обеспокоены их численностью.

Пермский край