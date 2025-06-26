Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
18°
Птн, 27
18°
Сбт, 28
20°
ЦБ USD 78.21 0.01 27/06
ЦБ EUR 91.66 0.6 27/06
Нал. USD 79.40 / 80.00 26/06 17:50
Нал. EUR 89.80 / 91.00 26/06 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 007
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
29 335
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
19 438
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
36 334
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Бывших сотрудников рязанской ГАИ осудят за получение взятки
По версии следствия, обвиняемые в 2023 году получили через посредника 50 тысяч рублей за внесение в федеральную информационную систему недостоверных сведений о лишении гражданина водительских прав при фактическом невыполнении назначенного административного наказания. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение в получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 272 УК РФ). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Бывших сотрудников рязанской ГАИ осудят за получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в 2023 году получили через посредника 50 тысяч рублей за внесение в федеральную информационную систему недостоверных сведений о лишении гражданина водительских прав при фактическом невыполнении назначенного административного наказания.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение в получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 272 УК РФ).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.