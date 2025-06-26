Бывших сотрудников рязанской ГАИ осудят за получение взятки

По версии следствия, обвиняемые в 2023 году получили через посредника 50 тысяч рублей за внесение в федеральную информационную систему недостоверных сведений о лишении гражданина водительских прав при фактическом невыполнении назначенного административного наказания. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение в получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 272 УК РФ). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Бывших сотрудников рязанской ГАИ осудят за получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в 2023 году получили через посредника 50 тысяч рублей за внесение в федеральную информационную систему недостоверных сведений о лишении гражданина водительских прав при фактическом невыполнении назначенного административного наказания.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение в получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 272 УК РФ).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.