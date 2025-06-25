Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
19°
Чтв, 26
17°
Птн, 27
17°
ЦБ USD 78.39 0.1 25/06
ЦБ EUR 91.74 1.9 25/06
Нал. USD 79.40 / 79.83 25/06 12:45
Нал. EUR 90.32 / 90.97 25/06 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
Вчера 16:05
2 095
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
28 502
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
18 309
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
35 443
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Жители четырех улиц в Рязани остались без горячей воды
В среду, 25 июня, без горячей воды остались улицы: Типанова, дома №№ 16, 16к.1, 17, 22: Шевченко, дома №№ 3, 10/23, 21/25;Дзержинского, дома №№ 27, 28/29, 33, 59, 59к1, 59к.2, 59к.3;Семена Середы, дом № 23/27. Отключение произошло из-за ремонта запорной арматуры на трубопроводе. Подачу ресурса обещают восстановить в 16:00.

Жители четырех улиц в Рязани остались без горячей воды. Об этом сообщают рязанские теплосети.

В среду, 25 июня, без горячей воды остались улицы:

  • Типанова, дома №№ 16, 16к.1, 17, 22;
  • Шевченко, дома №№ 3, 10/23, 21/25;
  • Дзержинского, дома №№ 27, 28/29, 33, 59, 59к1, 59к.2, 59к.3;
  • Семена Середы, дом № 23/27.

Отключение произошло из-за ремонта запорной арматуры на трубопроводе. Подачу ресурса обещают восстановить в 16:00.