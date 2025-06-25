Жители четырех улиц в Рязани остались без горячей воды
В среду, 25 июня, без горячей воды остались улицы: Типанова, дома №№ 16, 16к.1, 17, 22: Шевченко, дома №№ 3, 10/23, 21/25;Дзержинского, дома №№ 27, 28/29, 33, 59, 59к1, 59к.2, 59к.3;Семена Середы, дом № 23/27. Отключение произошло из-за ремонта запорной арматуры на трубопроводе. Подачу ресурса обещают восстановить в 16:00.
Жители четырех улиц в Рязани остались без горячей воды. Об этом сообщают рязанские теплосети.
В среду, 25 июня, без горячей воды остались улицы:
- Типанова, дома №№ 16, 16к.1, 17, 22;
- Шевченко, дома №№ 3, 10/23, 21/25;
- Дзержинского, дома №№ 27, 28/29, 33, 59, 59к1, 59к.2, 59к.3;
- Семена Середы, дом № 23/27.
Отключение произошло из-за ремонта запорной арматуры на трубопроводе. Подачу ресурса обещают восстановить в 16:00.