Возле рязанского ТЦ заметили экстренные службы
Инцидент произошел на улице Ленина утром в среду, 25 июня. Автомобиль МЧС заметили у ТЦ «Атрон». Судя по кадрам, людей эвакуировали из здания. Официальная информация уточняется.
Возле рязанского ТЦ заметили экстренные службы. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань».
Инцидент произошел на улице Ленина утром в среду, 25 июня. Автомобиль МЧС заметили у ТЦ «Атрон».
Судя по кадрам, людей эвакуировали из здания.
Официальная информация уточняется.