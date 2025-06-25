В Забайкалье произошел пожар возле военных складов

В Забайкалье произошел пожар возле военных складов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно, по данным канал, причиной возгорания стал ландшафтный пожар — горела сухая трава и в поле начали рваться не разминированные боеприпасы. В настоящее время территория возле войсковой части в Большой Туре оцеплена, с земли тушить возгорание не получится — есть опасность, что взрывы продолжатся, хотя в последние минуты хлопки стихли.

Для тушения привлекли военные вертолеты Ми-8. Силы МЧС готовят свою авиацию — ИЛ-76 и Бе-200.

Отмечается, что в 2014 году эти склады уже горели — тогда в результате взрывов погибли 10 человек.