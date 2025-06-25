В ВКС России поступила партия новых Су-35С

Истребители прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и уже прилетели на аэродром базирования. По словам первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова, Су-35С показывают «наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов».