В ВКС России поступила партия новых Су-35С
Истребители прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и уже прилетели на аэродром базирования. По словам первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова, Су-35С показывают «наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов».
В ВКС России поступила партия новых Су-35С. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По данным издания, истребители прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и уже прилетели на аэродром базирования.
По словам первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова, Су-35С показывают «наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов».