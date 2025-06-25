В рязанском ЦПКиО запланировали построить филиал Академии единоборств

Общественные обсуждения объявили для назначения вида разрешенного использования для земельного участка — «обеспечение занятий спортом в помещениях». Проект предусматривает создание спортивного комплекса на участке площадью около 1,6 Га. Запланировано строительство ФОКа, котельной, трансформаторной подстанции, парковки для автомобилей и автобусов, открытой спортивной площадки и площадки для контейнеров ТБО. Также предполагается благоустройство территории. Общественные обсуждения по проекту закончатся 26 июня 2025 года. Обсуждения проводят по инициативе управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии.

В Рязани планируют построить филиал Академии единоборств. Согласно проекту, размеченному на сайте мэрии и представленному на общественных обсуждениях, здание возведут на улице Братиславской, на территории ЦПКиО.

Общественные обсуждения объявили для назначения вида разрешенного использования для земельного участка — «обеспечение занятий спортом в помещениях».

Проект предусматривает создание спортивного комплекса на участке площадью около 1,6 Га. Запланировано строительство ФОКа, котельной, трансформаторной подстанции, парковки для автомобилей и автобусов, открытой спортивной площадки и площадки для контейнеров ТБО. Также предполагается благоустройство территории.

Общественные обсуждения по проекту закончатся 26 июня 2025 года. Обсуждения проводят по инициативе управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии.