В Рязанской районе произошло серьезное ДТП

Авария случилась в районе деревни Романцево. Там столкнулись «ГАЗель» и «Лада Веста». Судя по кадрам, автомобили получили сильные механические повреждения. На дороге собралась толпа людей. Подробности происшествия и информация о пострадавших неизвестны.