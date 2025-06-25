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В Рязанской районе произошло серьезное ДТП
Авария случилась в районе деревни Романцево. Там столкнулись «ГАЗель» и «Лада Веста». Судя по кадрам, автомобили получили сильные механические повреждения. На дороге собралась толпа людей. Подробности происшествия и информация о пострадавших неизвестны.

В Рязанской районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Авария случилась в районе деревни Романцево. Там столкнулись «ГАЗель» и «Лада Веста». Судя по кадрам, автомобили получили сильные механические повреждения. На дороге собралась толпа людей.

Подробности происшествия и информация о пострадавших неизвестны.