В Рязанской районе произошло серьезное ДТП
Авария случилась в районе деревни Романцево. Там столкнулись «ГАЗель» и «Лада Веста». Судя по кадрам, автомобили получили сильные механические повреждения. На дороге собралась толпа людей. Подробности происшествия и информация о пострадавших неизвестны.
В Рязанской районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Авария случилась в районе деревни Романцево. Там столкнулись «ГАЗель» и «Лада Веста». Судя по кадрам, автомобили получили сильные механические повреждения. На дороге собралась толпа людей.
Подробности происшествия и информация о пострадавших неизвестны.