В Рязанской области женщину обманули мошенники

Отмечается, что 65-летней рязанке позвонили по мессенджеру и, представившись сотрудниками Министерства финансов РФ, сообщили о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуг» и оформлении на ее имя кредитов в банках. Чтобы вернуть деньги, женщине предложили перевести через банкоматы названную сумму на счет. Возбудили уголовное дело. Владельца счета установили, им оказался 35-летний житель Саратовской области. С него взыщут сумму.

В Рязанской области женщину обманули мошенники. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что 65-летней рязанке позвонили по мессенджеру и, представившись сотрудниками Министерства финансов РФ, сообщили о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуг» и оформлении на ее имя кредитов в банках.

Чтобы вернуть деньги, женщине предложили перевести через банкоматы названную сумму на счет.

Возбудили уголовное дело.

Владельца счета установили, им оказался 35-летний житель Саратовской области. С него взыщут сумму.