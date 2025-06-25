В Рязанской области женщину обманули мошенники
Отмечается, что 65-летней рязанке позвонили по мессенджеру и, представившись сотрудниками Министерства финансов РФ, сообщили о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуг» и оформлении на ее имя кредитов в банках. Чтобы вернуть деньги, женщине предложили перевести через банкоматы названную сумму на счет. Возбудили уголовное дело. Владельца счета установили, им оказался 35-летний житель Саратовской области. С него взыщут сумму.
В Рязанской области женщину обманули мошенники. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что 65-летней рязанке позвонили по мессенджеру и, представившись сотрудниками Министерства финансов РФ, сообщили о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуг» и оформлении на ее имя кредитов в банках.
Чтобы вернуть деньги, женщине предложили перевести через банкоматы названную сумму на счет.
Возбудили уголовное дело.
Владельца счета установили, им оказался 35-летний житель Саратовской области. С него взыщут сумму.