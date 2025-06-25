В Рязанской области задержали женщин, воспитывающих «невидимых» детей

Сотрудники УМВД раскрыли мошенническую схему с получение соц. выплат после рождения третьего ребенка. Отмечается, что всего зафиксировано 4 эпизода подобного мошенничества. В деле фигурируют четыре жительницы Михайловского округа в возрасте от 36 до 42 лет. Ущерб, причиненный социальным фондам государства, оценивается в более чем 2 миллиона 130 тысяч рублей. Отмечается, что женщины подавали заявление о регистрации рождения третьего ребенка, указывая, что он был рожден вне медицинского учреждения — на дому. Фактически рязанки воспитывали только двоих детей.

В Рязанской области задержали женщин, воспитывающих «невидимых» детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сотрудники УМВД раскрыли мошенническую схему с получение соц. выплат после рождения третьего ребенка. Отмечается, что всего зафиксировано 4 эпизода подобного мошенничества. В деле фигурируют четыре жительницы Михайловского округа в возрасте от 36 до 42 лет. Ущерб, причиненный социальным фондам государства, оценивается в более чем 2 миллиона 130 тысяч рублей.

Отмечается, что женщины подавали заявление о регистрации рождения третьего ребенка, указывая, что он был рожден вне медицинского учреждения — на дому. Фактически рязанки воспитывали только двоих детей.

Полиция возбудила четыре уголовных дела. Три из них закрыты — женщины получили условный срок. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении михайловской «многодетной» матери, 1983 года рождения. В материалах этого уголовного дела фигурирует ущерб — более 996 тысяч рублей.