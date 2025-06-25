В Рязанской области осудят женщину, которая села за руль пьяной и устроила ДТП

Отмечается, что в марте 2025 года обвиняемая проигнорировала законные требования инспектора ДПС об остановке. Она пыталась скрыться и не справилась с управлением. В результате машина съехала на ж/д пути. В итоге выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также ранее была лишена прав. Уголовное дело направлено в суд. На автомобиль наложен арест.

В Рязанской области осудят жительницу Александро-Невского района, которая села пьяной за руль и устроила ДТП. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в марте 2025 года обвиняемая проигнорировала законные требования инспектора ДПС об остановке. Она пыталась скрыться и не справилась с управлением. В результате машина съехала на ж/д пути.

В итоге выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также ранее была лишена прав.

Уголовное дело направлено в суд. На автомобиль наложен арест.