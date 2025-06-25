Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
20°
Чтв, 26
17°
Птн, 27
18°
ЦБ USD 78.2 -0.19 26/06
ЦБ EUR 91.06 -0.68 26/06
Нал. USD 79.51 / 80.00 25/06 18:30
Нал. EUR 90.11 / 91.18 25/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
Вчера 16:05
2 770
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
29 151
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
19 041
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
36 118
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области ищут пропавшего более полугода назад мужчину
Местонахождение Сергея Четверикова неизвестно с 25 ноября 2024 года. Приметы: на вид 35-40 лет, рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза — серые, волосы — темно-русые, короткие. Одежда: серая куртка, спортивные черные штаны, кроссовки зелено-черного цвета, черная футболка. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 112; 51-21-71, +7 (920) 980-21-71.

В селе Кораблино Рязанского района пропал 41-летний Сергей Четвериков. Об этом в соцсетях сообщил ПСО «Мещера».

Местонахождение мужчины неизвестно с 25 ноября 2024 года.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза — серые, волосы — темно-русые, короткие.

Одежда: серая куртка, спортивные черные штаны, кроссовки зелено-черного цвета, черная футболка.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 112; 51-21-71, +7 (920) 980-21-71.