В Рязанской области ищут пропавшего более полугода назад мужчину

Местонахождение Сергея Четверикова неизвестно с 25 ноября 2024 года. Приметы: на вид 35-40 лет, рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза — серые, волосы — темно-русые, короткие. Одежда: серая куртка, спортивные черные штаны, кроссовки зелено-черного цвета, черная футболка. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 112; 51-21-71, +7 (920) 980-21-71.