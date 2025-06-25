В Рязани столкнулись две легковушки
Авария случилась вечером в среду, 25 июня, на пересечении Северной окружной и Касимовского шоссе. На участке дороги движение затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась вечером в среду, 25 июня, на пересечении Северной окружной и Касимовского шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», на участке дороги движение затруднено.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.