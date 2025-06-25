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В Рязани скончалась директор детской музыкальной школы № 5 Светлана Морозова
Женщина скончалась в среду, 25 июня. Погибшей было 57 лет. По данным 7info, Морозова родилась в Воронежской области, работала в Туле, а в 2003 году переехала в Рязань. В Рязани женщина занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в музыкальной школе-лицее № 2, руководила Детско-юношеским центром художественного творчества. С 2013 года Светлана Васильевна была руководителем Детской музыкальной школы № 5 имени Бобылева. Отмечается, что за период ее руководства 26 учащихся ДМШ получили именную стипендию губернатора Рязанской области «Юные дарования». В 2022 году ей присвоено почетное звание «Почетный работник культуры и искусства Рязанской области».

В Рязани скончалась директор детской музыкальной школы № 5 Светлана Морозова. Об этом сообщает РИА 7info.

Женщина скончалась в среду, 25 июня. Погибшей было 57 лет.

По данным 7info, Морозова родилась в Воронежской области, работала в Туле, а в 2003 году переехала в Рязань.

В Рязани женщина занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в музыкальной школе-лицее № 2, руководила Детско-юношеским центром художественного творчества. С 2013 года Светлана Васильевна была руководителем Детской музыкальной школы № 5 имени Бобылева.

Отмечается, что за период ее руководства 26 учащихся ДМШ получили именную стипендию губернатора Рязанской области «Юные дарования». В 2022 году ей присвоено почетное звание «Почетный работник культуры и искусства Рязанской области».