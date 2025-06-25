В Рязани произошло двойное ДТП

ДТП произошло на улице Большой около заправки «Газпром». Судя по кадрам, столкнулись несколько легковушек. Подробности случившегося не указаны. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Официальная информация уточняется.