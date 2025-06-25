В Рязани 20-ти медработникам более трех месяцев не выплачивали зарплату
Установлено, что работникам одной из частных медорганизаций более трех месяцев не выплачивается зарплата без уважительных причин. Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать задолженность и компенсацию морального вреда. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата свыше трех месяцев заработной платы).
В Рязани 20-ти медработникам более трех месяцев не выплачивали зарплату. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что работникам одной из частных медорганизаций более трех месяцев не выплачивается зарплата без уважительных причин.
Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать задолженность и компенсацию морального вреда.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата свыше трех месяцев заработной платы).