В Рязани 20-ти медработникам более трех месяцев не выплачивали зарплату

Установлено, что работникам одной из частных медорганизаций более трех месяцев не выплачивается зарплата без уважительных причин. Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать задолженность и компенсацию морального вреда. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

В Рязани 20-ти медработникам более трех месяцев не выплачивали зарплату. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что работникам одной из частных медорганизаций более трех месяцев не выплачивается зарплата без уважительных причин.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать задолженность и компенсацию морального вреда.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата свыше трех месяцев заработной платы).