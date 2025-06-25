В России выросли цены на иранские фрукты и овощи
Влияние на рынок связано с политической ситуацией. Плоды подорожали на 15-25%. Из-за возможных ракетных атак водители отказываются от перевозок. Стоимость доставки фруктов и овощей на фурах в Россию поднялась с 300 до 500 тысяч рублей. Время привоза также выросло до трех недель.
В России выросли цены на иранские фрукты и овощи. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».
Влияние на рынок связано с политической ситуацией. Плоды подорожали на 15-25%. Из-за возможных ракетных атак водители отказываются от перевозок.
Стоимость доставки фруктов и овощей на фурах в Россию поднялась с 300 до 500 тысяч рублей. Время привоза также выросло до трех недель.