В России выросли цены на иранские фрукты и овощи

Влияние на рынок связано с политической ситуацией. Плоды подорожали на 15-25%. Из-за возможных ракетных атак водители отказываются от перевозок. Стоимость доставки фруктов и овощей на фурах в Россию поднялась с 300 до 500 тысяч рублей. Время привоза также выросло до трех недель.