В России предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 0%

По мнению депутатов, ставка по семейной ипотеке должна зависеть от количества детей: 6% для пар с одним ребенком, 3% — с двумя детьми, и 0% для семьи с тремя и более детьми. Авторы инициативы считают, что это позволит действенно стимулировать рождаемость и повысит доступность жилья. Инициативу направили Михаилу Мишустину.

В России предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 0%. Об этом сообщает «Лента. ру».

По мнению депутатов Госдумы, ставка по семейной ипотеке должна зависеть от количества детей: 6% для пар с одним ребенком, 3% — с двумя детьми, и 0% для семьи с тремя и более детьми.

Авторы инициативы считают, что это позволит действенно стимулировать рождаемость и повысит доступность жилья.

Инициативу направили Михаилу Мишустину.