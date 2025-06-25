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В России предложили не распространять «сухой закон» на вино
Эксперт отметил, что вино — это отдельный сегмент алкогольного рынка, который не столь опасен для здоровья, как крепкие напитки. Он также подчеркнул, что в последние годы государство активно поддерживает восстановление виноделия, стремясь вернуть России статус одного из ведущих мировых производителей вина. Койтов считает, что этот напиток является важной частью культуры потребления алкоголя и заслуживает особого внимания. Соответствующие меры регулирования предлагается вводить по крепости напитков.

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов подчеркнул, что алкоголь, особенно крепкий, представляет серьезную угрозу для здоровья, поэтому необходимо ограничить его продажу. Однако, по его мнению, к вину следует применять более мягкие меры регулирования, передает «Газета. ру».

Эксперт отметил, что вино — это отдельный сегмент алкогольного рынка, который не столь опасен для здоровья, как крепкие напитки. Он также подчеркнул, что в последние годы государство активно поддерживает восстановление виноделия, стремясь вернуть России статус одного из ведущих мировых производителей вина.

Койтов считает, что этот напиток является важной частью культуры потребления алкоголя и заслуживает особого внимания.

Соответствующие меры регулирования предлагается вводить по крепости напитков.