В России хотят создать список разршенных имен для новорожденных
Работу над соответствующим законопроектом доведут до конца. Депутаты пока не нашли словари, на которые могут опираться.
В России хотят создать список разршенных имен для новорожденных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.
Она подчеркнула, что работу над соответствующим законопроектом доведут до конца.
По ее словам, депутаты пока не нашли словари, на которые могут опираться.