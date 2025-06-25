В России хотят создать список разршенных имен для новорожденных

Работу над соответствующим законопроектом доведут до конца. Депутаты пока не нашли словари, на которые могут опираться.

В России хотят создать список разршенных имен для новорожденных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

Она подчеркнула, что работу над соответствующим законопроектом доведут до конца.

По ее словам, депутаты пока не нашли словари, на которые могут опираться.