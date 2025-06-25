В РГАТУ отпраздновали 75-летие инженерного факультета

В РГАТУ отпраздновали 75-летие инженерного факультета. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба вуза.

В этот день прозвучало много поздравительных речей от гостей и выпускников разных лет. Более 20 преподавателей и сотрудников факультета были отмечены наградами различных ведомств.

Студенты, занимающиеся в творческих студиях студенческого дворца культуры вуза, подготовили и представили концертную программу.

«Я сам, как выпускник инженерного факультета, горд тем образованием, которое получил на факультете; образованием, которое позволяет достигать высот как в профессии инженера, так и в работе в качестве руководителя. Уважаемые коллеги, хочу сейчас выразить искреннюю благодарность нашим учителям, тем кто еще продолжает свою великую миссию обучения и воспитания новых поколений инженеров, и сердечно поздравляю всех с замечательным юбилеем!» — сказал ректор Александр Шемякин.

Декан инженерного факультета Алексей Бачурин отметил, что студентов и выпускников объединяет одно целое понятие — инженерное братство.

«Это намного шире, чем короткая студенческая жизнь. Оно включает в себя помощь и поддержку всегда и везде, в любой ситуации! Уже с первых своих шагов инженерный факультет взял курс на дальнейшее развитие и расширение профессиональных знаний у студентов. И так будет всегда!» — сказал декан инженерного факультета Алексей Бачурин.

Факультет ведет подготовку инженеров-механиков широкого профиля, умеющих грамотно эксплуатировать, проводить техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, конструировать новые машины. За эти годы было подготовлено несколько тысяч специалистов — инженерных кадров, которые смогли зарекомендовать себя в народном хозяйстве. Выпускники работали и работают в России и за рубежом.