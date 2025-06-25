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В одном из районов Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе
16 июня стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК озона. Максимальный уровень концентрации озона составил 1,28 ПДКмр. 18 июня в Дашково-Песочне выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,74 ПДКмр. В других районах города превышений не было.

В одном из районов Рязани за прошедшую неделю, с 16 по 22 июня, зафиксировали превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

16 июня стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК озона. Максимальный уровень концентрации вредных веществ составил 1,28 ПДКмр.

18 июня в Дашково-Песочне выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 3,74 ПДКмр.

В других районах города превышений не было.

Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональное управление Роспотребнадзора и горадминистрацию.