В Краснодарском крае водитель маршрутки убил мужчину из-за дорожного конфликта

В Краснодарском крае водитель маршрутки убил мужчину из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, днем маршрутчик с женой и детьми пришел к дому 23-летнего Ярослава из-за спора на дороге. Позже между ними началась драка, в ходе которой водитель маршрутки ударил юношу ножом.

Пострадавший пытался убежать, но из-за потери крови упал. Нападавший догнал его и добил ногами. После этого маршрутчик скрылся, выбросив нож в мусор. Его задержали местные жители.

Возбуждено уголовное дело.