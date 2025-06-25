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В Госдуме призвали запретить порносайты
«Сто процентов необходимо [запретить]. Порносайты — нарушение нашей традиции, уважительного отношения к женщине. Это экстремизм», — заявил парламентарий. Отмечается, что 25 июня парламент Киргизии принял законопроект «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера». Авторы пояснили, что это делается «в целях защиты моральных и нравственных ценностей общества».

В Госдуме призвали запретить порносайты по примеру Киргизии. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Виталия Милонова.

«Сто процентов необходимо [запретить]. Порносайты — нарушение нашей традиции, уважительного отношения к женщине. Это экстремизм», — заявил парламентарий.

Отмечается, что 25 июня парламент Киргизии принял законопроект «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера». Авторы пояснили, что это делается «в целях защиты моральных и нравственных ценностей общества».