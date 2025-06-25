В Башкирии внук, вернувшийся с СВО, убил дедушку и бабушку

В Башкирии пара пенсионеров найдена убитой. По подозрению в преступлении задержан их внук, вернувшийся с СВО, передает «База».

По данным Telegram-канала, 76-летний мужчина и его 64-летняя супруга перестали отвечать на звонки родных с начала июня. 7-го числа один из родственников приехал к пенсионерам в село Месягутово, чтобы проведать. Однако дверь квартиры никто не открыл. Телефоны пенсионеров были отключены. На место вызвали сотрудников полиции.

Силовики заметили, что в квартире открыто окно. Через него проникли в помещение и нашли там тела пенсионеров. Отмечается, что они были убиты ударами ножа в шею и спину.

По предварительным данным «Базы», мужчина и женщина были мертвы уже около трех дней. Кроме того, пропал автомобиль пенсионера. Вскоре машину обнаружили в кювете в Кунгурском районе в Пермском крае.

Подозреваемым по делу, как пишет канал, стал внук убитой пары, 20-летний молодой человек. Сказано, что он проходил службу на СВО и должен был приехать в отпуск 11 мая на 5 недель. Спустя почти две недели поисков молодого человека нашли в Перми. Он признался в преступлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: Telegram-канал «База»