Туристка из России умерла в Турции после несчастного случая с супругом

Туристка из России умерла в Турции после несчастного случая с супругом. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, супруги приехали в отпуск в Турцию из Свердловской области. Мужчина выпал с балкона на третьем этаже и впал в кому. После этого женщина умерла от сердечного приступа.

Отмечается, что страховая отказалась платить за лечение мужчины. Близким пришел счет на миллион рублей, каждый день — сумма увеличивается на 100 000 рублей.