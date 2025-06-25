Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
19°
Чтв, 26
17°
Птн, 27
17°
ЦБ USD 78.39 0.1 25/06
ЦБ EUR 91.74 1.9 25/06
Нал. USD 79.40 / 79.83 25/06 12:45
Нал. EUR 90.32 / 90.97 25/06 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
Вчера 16:05
2 092
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
28 502
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
18 308
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
35 443
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Сотни рязанских домов остались без холодного водоснабжения
Из-за ремонтных работ 25 июня до 17:00 ресурса не будет по адресам: ул. Зубковой, д. 17 корп.2; ул. Библиотечная, с д. 23 по д. 52, частный сектор; ул. Интернатская, д. 1, 49, 14а (МБДОУ Детский сад № 137); ул. Речная, с д. 1 по д. 47, частный сектор; ул. Советская, д. 1а (ГАУ РО СШОР Академия единоборств), 5-156 (частный сектор) и других.

Сотни рязанских домов остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщил «Водоканал».

Из-за ремонтных работ 25 июня до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • ул. Зубковой, д. 17 корп.2;
  • ул. Библиотечная, с д. 23 по д. 52, частный сектор;
  • ул. Интернатская, д. 1, 49, 14а (МБДОУ Детский сад № 137);
  • ул. Речная, с д. 1 по д. 47, частный сектор;
  • ул. Советская, д. 1а (ГАУ РО СШОР Академия единоборств), 5-156 (частный сектор);
  • ул. Карьерная с д. 1 по д. 27 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 30 (четная сторона);
  • ул. Керамзавода, д. 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;
  • ул. Керамические Выселки, д. 1, 2, 3, 5, 6;
  • ул. Кирпичного завода, д. 1, 7, 11, 12, 13, 14, 14 к1, 14а, 15, 16;
  • ул. Мирная с д. 1 по д. 89 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 20 (четная сторона);
  • ул. Покровская с д. 1 по д. 67 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 118 (четная сторона);
  • ул. Роща с д. 1 по д. 69 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 62 (четная сторона).