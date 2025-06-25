Сотни рязанских домов остались без холодного водоснабжения
Из-за ремонтных работ 25 июня до 17:00 ресурса не будет по адресам: ул. Зубковой, д. 17 корп.2; ул. Библиотечная, с д. 23 по д. 52, частный сектор; ул. Интернатская, д. 1, 49, 14а (МБДОУ Детский сад № 137); ул. Речная, с д. 1 по д. 47, частный сектор; ул. Советская, д. 1а (ГАУ РО СШОР Академия единоборств), 5-156 (частный сектор) и других.
Сотни рязанских домов остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщил «Водоканал».
Из-за ремонтных работ 25 июня до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- ул. Зубковой, д. 17 корп.2;
- ул. Библиотечная, с д. 23 по д. 52, частный сектор;
- ул. Интернатская, д. 1, 49, 14а (МБДОУ Детский сад № 137);
- ул. Речная, с д. 1 по д. 47, частный сектор;
- ул. Советская, д. 1а (ГАУ РО СШОР Академия единоборств), 5-156 (частный сектор);
- ул. Карьерная с д. 1 по д. 27 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 30 (четная сторона);
- ул. Керамзавода, д. 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;
- ул. Керамические Выселки, д. 1, 2, 3, 5, 6;
- ул. Кирпичного завода, д. 1, 7, 11, 12, 13, 14, 14 к1, 14а, 15, 16;
- ул. Мирная с д. 1 по д. 89 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 20 (четная сторона);
- ул. Покровская с д. 1 по д. 67 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 118 (четная сторона);
- ул. Роща с д. 1 по д. 69 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 62 (четная сторона).