Сотни рязанских домов остались без холодного водоснабжения

Из-за ремонтных работ 25 июня до 17:00 ресурса не будет по адресам: ул. Зубковой, д. 17 корп.2; ул. Библиотечная, с д. 23 по д. 52, частный сектор; ул. Интернатская, д. 1, 49, 14а (МБДОУ Детский сад № 137); ул. Речная, с д. 1 по д. 47, частный сектор; ул. Советская, д. 1а (ГАУ РО СШОР Академия единоборств), 5-156 (частный сектор) и других.