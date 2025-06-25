Штрафы за нарушение правил интернет-рекламы в России превысили 13 млн рублей

Сумма штрафов за нарушения правил размещения интернет-рекламы в России за первые пять месяцев 2025 года составила 13,08 млн рублей. Наиболее распространенной причиной штрафов стало отсутствие идентификатора рекламы, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. По данным пресс-службы РКН, за указанный период Роскомнадзор вынес 230 постановлений о привлечении организаций к административной ответственности в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона «О рекламе». В то время как в аналогичном периоде 2024 года было зафиксировано всего 96 решений, общая сумма штрафов составила 4,9 млн рублей. «Увеличение числа постановлений связано с развитием правоприменительной практики и совершенствованием инструментов контроля за соблюдением требований законодательства о рекламе», — уточнили в ведомстве. В основном штрафы связаны с отсутствием идентификатора рекламы: с января по май 2025 года Роскомнадзор вынес 187 постановлений на сумму 11,5 млн рублей в соответствии с частью 16 статьи 14.3 КоАП РФ.

Сумма штрафов за нарушения правил размещения интернет-рекламы в России за первые пять месяцев 2025 года составила 13,08 млн рублей. Наиболее распространенной причиной штрафов стало отсутствие идентификатора рекламы, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

По данным пресс-службы РКН, за указанный период Роскомнадзор вынес 230 постановлений о привлечении организаций к административной ответственности в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона «О рекламе». В то время как в аналогичном периоде 2024 года было зафиксировано всего 96 решений, общая сумма штрафов составила 4,9 млн рублей. «Увеличение числа постановлений связано с развитием правоприменительной практики и совершенствованием инструментов контроля за соблюдением требований законодательства о рекламе», — уточнили в ведомстве.

В основном штрафы связаны с отсутствием идентификатора рекламы: с января по май 2025 года Роскомнадзор вынес 187 постановлений на сумму 11,5 млн рублей в соответствии с частью 16 статьи 14.3 КоАП РФ.

Напомним, с 1 сентября 2022 года участники рекламного рынка обязаны передавать данные о рекламе в российском сегменте интернета в единую систему. Поправки к закону «О рекламе» требуют, чтобы вся реклама, кроме рекламы в телепередачах и радиопрограммах, имела пометку «реклама» и содержала информацию о рекламодателе или сайте с её информацией. Единый реестр интернет-рекламы был введен для учета, хранения и обработки данных о рекламодателях, рекламораспространителях, а также о рекламных посредниках.