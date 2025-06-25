Рязанке стало плохо в троллейбусе, ей вызывали скорую
Инцидент произошел в троллейбусе № 16. Инцидент произошел в троллейбусе № 16. Отмечается, что женщине стало плохо, на место вызывали две бригады скорой. В итоге рязанке оказали помощь.
В рязанском троллейбусе женщине стало плохо. Об этом 25 июня сообщил Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в троллейбусе № 16. Отмечается, что женщине стало плохо, на место якобы вызывали две бригады скорой. В итоге рязанке оказали помощь.
Официальная информация о случившемся не поступала.