Рязанцы снова пожаловались на стаю собак в центре города

«Когда с площади Мичурина уберут местную ОПГ — организованную песью группировку?», — спросила комментатор. Она также отметила, что собаки неоднократно кусали людей в этом районе города. В декабре 2024 года местные жители жаловались на свору собак, которые нападают на людей на площади Мичурина. В марте 2024 года в центре Рязани засняли стаю из 20 бродячих собак.

Рязанцы снова пожаловались на стаю собак в районе площади Мичурина. Видео прислали в комментариях губернатора Павла Малкова.

«Когда с площади Мичурина уберут местную ОПГ — организованную песью группировку?», — спросила комментатор.

Она также отметила, что собаки неоднократно кусали людей в этом районе города.

В декабре 2024 года местные жители жаловались на свору собак, которые нападают на людей на площади Мичурина.

В марте 2024 года в центре Рязани засняли стаю из 20 бродячих собак.