Рязанцы рассказали об изменении движения при выезде на улицу Большую
По данным автора поста, при движении от дома № 94 установили знак, разрешающий поворот только направо. «Выезд с Большой 94 теперь только направо. Довылетались», — говорится в сообщении.
Рязанцы рассказали об изменении движения при выезде на улицу Большую. Об этом написали в группе «ПУВР» ВКонтакте.
По данным автора поста, при движении от дома № 94 установили знак, разрешающий поворот только направо.
«Выезд с Большой 94 теперь только направо. Довылетались», — говорится в сообщении.
Фото: группа «ПУВР» ВКонтакте.