Рязанцы рассказали об изменении движения при выезде на улицу Большую

По данным автора поста, при движении от дома № 94 установили знак, разрешающий поворот только направо. «Выезд с Большой 94 теперь только направо. Довылетались», — говорится в сообщении.

Рязанцы рассказали об изменении движения при выезде на улицу Большую. Об этом написали в группе «ПУВР» ВКонтакте.

По данным автора поста, при движении от дома № 94 установили знак, разрешающий поворот только направо.

«Выезд с Большой 94 теперь только направо. Довылетались», — говорится в сообщении.

Фото: группа «ПУВР» ВКонтакте.