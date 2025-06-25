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Рязанцы пожаловались на укладку асфальта в ливень
По словам очевидцев, дорожные работы проходят на Касимовском шоссе. «По новым технологиям укладывают асфальт в ливень… Куда такое годится?» — задался вопросом рязанец.

Рязанцы пожаловались на укладку асфальта в дождь. Соответствующую информацию читатели прислали в редакцию РЗН. инфо ночью в среду, 25 июня.

По словам очевидцев, дорожные работы проходят на Касимовском шоссе.

«По новым технологиям укладывают асфальт в ливень… Куда такое годится?» — задался вопросом рязанец.