Рязанцы пожаловались на укладку асфальта в ливень
По словам очевидцев, дорожные работы проходят на Касимовском шоссе. «По новым технологиям укладывают асфальт в ливень… Куда такое годится?» — задался вопросом рязанец.
Рязанцы пожаловались на укладку асфальта в дождь. Соответствующую информацию читатели прислали в редакцию РЗН. инфо ночью в среду, 25 июня.
По словам очевидцев, дорожные работы проходят на Касимовском шоссе.
«По новым технологиям укладывают асфальт в ливень… Куда такое годится?» — задался вопросом рязанец.