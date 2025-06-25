Рязанцам напомнили об отключении горячей воды с 25 июня по 8 июля на ряде улиц

МУП «РМПТС» напоминает, что с 25 июня по 8 июля будет отключено горячее водоснабжение в связи с проведением плановых профилактических работ. Отключение коснется следующих адресов: ул. Павлова, д. 12, 45, 52; ул. Сенная, д. 3, 18; ул. Семинарская, д. 19, 19 к. 1, 19 к. 2, 35, 35 к. 1, 43; ул. Соборная, д. 23. Также под отключение попадут объекты социальной инфраструктуры: детские сады № 20 и № 32; МБОУ «Гимназия № 2» им. И. П. Павлова; РГМУ им. Павлова; городская клиническая больница № 8. Стоит обратить внимание, что изменились даты отключения водоснабжения в домах по адресам: Октябрьский городок, д. 44, 46, 47, 48, 49. Теперь оно пройдет с 1 по 14 июля вместо ранее сообщенного периода.

МУП «РМПТС» напоминает, что с 25 июня по 8 июля будет отключено горячее водоснабжение в связи с проведением плановых профилактических работ. Отключение коснется следующих адресов:

ул. Павлова, д. 12, 45, 52;

ул. Сенная, д. 3, 18;

ул. Семинарская, д. 19, 19 к. 1, 19 к. 2, 35, 35 к. 1, 43;

ул. Соборная, д. 23.

Также под отключение попадут объекты социальной инфраструктуры:

детские сады № 20 и № 32;

МБОУ «Гимназия № 2» им. И. П. Павлова;

РГМУ им. Павлова;

городская клиническая больница № 8.

Стоит обратить внимание, что изменились даты отключения водоснабжения в домах по адресам: Октябрьский городок, д. 44, 46, 47, 48, 49. Теперь оно пройдет с 1 по 14 июля вместо ранее сообщенного периода.