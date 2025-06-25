Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
19°
Чтв, 26
17°
Птн, 27
17°
ЦБ USD 78.39 0.1 25/06
ЦБ EUR 91.74 1.9 25/06
Нал. USD 79.40 / 79.83 25/06 12:45
Нал. EUR 90.32 / 90.97 25/06 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
Вчера 16:05
2 085
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
28 495
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
18 303
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
35 438
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцам напомнили об отключении горячей воды с 25 июня по 8 июля на ряде улиц
МУП «РМПТС» напоминает, что с 25 июня по 8 июля будет отключено горячее водоснабжение в связи с проведением плановых профилактических работ. Отключение коснется следующих адресов: ул. Павлова, д. 12, 45, 52; ул. Сенная, д. 3, 18; ул. Семинарская, д. 19, 19 к. 1, 19 к. 2, 35, 35 к. 1, 43; ул. Соборная, д. 23. Также под отключение попадут объекты социальной инфраструктуры: детские сады № 20 и № 32; МБОУ «Гимназия № 2» им. И. П. Павлова; РГМУ им. Павлова; городская клиническая больница № 8. Стоит обратить внимание, что изменились даты отключения водоснабжения в домах по адресам: Октябрьский городок, д. 44, 46, 47, 48, 49. Теперь оно пройдет с 1 по 14 июля вместо ранее сообщенного периода.

МУП «РМПТС» напоминает, что с 25 июня по 8 июля будет отключено горячее водоснабжение в связи с проведением плановых профилактических работ. Отключение коснется следующих адресов:

  • ул. Павлова, д. 12, 45, 52;
  • ул. Сенная, д. 3, 18;
  • ул. Семинарская, д. 19, 19 к. 1, 19 к. 2, 35, 35 к. 1, 43;
  • ул. Соборная, д. 23.

Также под отключение попадут объекты социальной инфраструктуры:

  • детские сады № 20 и № 32;
  • МБОУ «Гимназия № 2» им. И. П. Павлова;
  • РГМУ им. Павлова;
  • городская клиническая больница № 8.

Стоит обратить внимание, что изменились даты отключения водоснабжения в домах по адресам: Октябрьский городок, д. 44, 46, 47, 48, 49. Теперь оно пройдет с 1 по 14 июля вместо ранее сообщенного периода.