Россиянам назвали способ увеличения пенсии вдвое

По словам экономиста, в законе «О страховых пенсиях» указана возможность повышения выплат, если обратиться за ними через 1-10 лет. «Чем позже обратиться, тем выше будет размер страховой пенсии. Это происходит за счет применения коэффициентов повышения и к фиксированной выплате страховой пенсии (от 1,056 до 2,11), и к индивидуальным пенсионным коэффициентам — ИПК (от 1,07 до 2,32). Например, если у гражданина право на назначение страховой пенсии возникло в июне 2024 года и у него сформирован 121 ИПК, то при обращении в июне 2025 года за назначением страховой пенсии ее размер будет на 7% выше или 28,27 тыс. рублей», — рассказал Балынин.

Россиянам назвали способ увеличения пенсии вдвое. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на кандидата экономических наук Игоря Балынина.

По его словам, в законе «О страховых пенсиях» указана возможность повышения выплат, если обратиться за ними через 1-10 лет.

«Чем позже обратиться, тем выше будет размер страховой пенсии. Это происходит за счет применения коэффициентов повышения и к фиксированной выплате страховой пенсии (от 1,056 до 2,11), и к индивидуальным пенсионным коэффициентам — ИПК (от 1,07 до 2,32). Например, если у гражданина право на назначение страховой пенсии возникло в июне 2024 года и у него сформирован 121 ИПК, то при обращении в июне 2025 года за назначением страховой пенсии ее размер будет на 7% выше или 28,27 тыс. рублей», — рассказал собеседник издания.

Согласно запланированной реформе, в 2025 году ни один россиянин не сможет выйти на страховую пенсию по возрасту. В 2026 году право на пенсию получат женщины, достигшие 59 лет, и мужчины — 64 лет. Для этого им необходимо иметь 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. С февраля 2025 года средний размер страховой пенсии в России составляет 25 тысяч рублей.