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Россиянам напомнили об обмане с помощью блокировки Apple
Суть схемы заключается в следующем: злоумышленник устанавливает доверительные отношения с жертвой, обычно через сайты знакомств, игровые или тематические сообщества в социальных сетях или при поиске работы. Затем мошенник просит жертву войти в учетную запись iCloud на своем устройстве под предлогом проверки или решения какой-либо проблемы. Получив доступ, злоумышленник использует функцию «Найти iPhone» и активационную блокировку, после чего требует от жертвы выкуп в размере около 10 тысяч рублей, угрожая полной блокировкой устройства или удалением всех данных.

Россиянам напомнили об обмане с помощью блокировки Apple. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МВД.

Суть схемы заключается в следующем: злоумышленник устанавливает доверительные отношения с жертвой, обычно через сайты знакомств, игровые или тематические сообщества в социальных сетях или при поиске работы. Затем мошенник просит жертву войти в учетную запись iCloud на своем устройстве под предлогом проверки или решения какой-либо проблемы. Получив доступ, злоумышленник использует функцию «Найти iPhone» и активационную блокировку, после чего требует от жертвы выкуп в размере около 10 тысяч рублей, угрожая полной блокировкой устройства или удалением всех данных.

В случае столкновения с такой схемой, УБК МВД рекомендует незамедлительно отключить интернет на устройстве, чтобы предотвратить удаленную блокировку или удаление данных. Также необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, предоставив скриншоты переписки, номера телефонов мошенников и информацию о произведенных переводах.