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Россиян предупредили о мошенничестве на рынке труда
Один из распространенных методов — взимание платы за регистрацию резюме или доступ к базе вакансий. Злоумышленники предлагают доступ к эксклюзивным вакансиям за небольшую сумму, но на самом деле никакой базы не существует, а деньги уходят к ним в карман. Еще одна уловка — убеждение жертвы в необходимости пройти платные курсы или тренинги для получения работы. После оплаты оказывается, что обучение некачественное или его вообще нет. Эксперт также предупредил о фиктивных рекрутинговых компаниях, которые собирают личные данные соискателей под предлогом трудоустройства. Эти агентства могут не существовать, а собранная информация используется в других, возможно, незаконных целях.

Россиян предупредили о мошенничестве на рынке труда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на управляющего партнера кадровой компании CORNERSTONE Владислава Быханова.

По его словам, один из распространенных методов — взимание платы за регистрацию резюме или доступ к базе вакансий. Злоумышленники предлагают доступ к эксклюзивным вакансиям за небольшую сумму, но на самом деле никакой базы не существует, а деньги уходят к ним в карман.

«Никогда не платите за размещение своего резюме или доступ к базам вакансий. Легальные сервисы размещения резюме бесплатны для соискателей», — рекомендовал эксперт.

Еще одна уловка — убеждение жертвы в необходимости пройти платные курсы или тренинги для получения работы. После оплаты оказывается, что обучение некачественное или его вообще нет.

Быханов также предупредил о фиктивных рекрутинговых компаниях, которые собирают личные данные соискателей под предлогом трудоустройства. Эти агентства могут не существовать, а собранная информация используется в других, возможно, незаконных целях.

«Проверяйте компанию на наличие лицензии и отзывов. Убедитесь, что сайт агентства работает давно и имеет контактную информацию. И только тогда доверяйте», — добавил собеседник издания.

Кроме того, мошенники часто используют схему с авансовыми платежами. Работодатель предлагает задание, но требует залог для покрытия расходов на материалы или оборудование. В итоге деньги исчезают вместе с работодателем.

Важно помнить, что настоящие работодатели никогда не требуют оплату за возможность трудоустройства. Быханов призвал соискателей быть бдительными, тщательно проверять информацию и доверять своей интуиции.