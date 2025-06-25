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РНПК успешно подтвердила соответствие системы менеджмента международным и национальным стандартам

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», успешно прошла надзорный аудит интегрированной системы менеджмента. Аудиторы подтвердили соответствие деятельности предприятия требованиям международных и национальных стандартов, включая «Системы менеджмента качества», «Системы экологического менеджмента», «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» и «Системы энергетического менеджмента».

В процессе аудита специалисты изучили производственные и вспомогательные процессы на заводе, оценили уровень знаний как руководства, так и рабочего персонала, а также проверили ведение документации. Проверяющие отметили активное участие сотрудников в поддержании системы менеджмента и выразили благодарность коллективу за продуктивное сотрудничество.

Система менеджмента РНПК функционирует с 2006 года. Сертификация является общепринятой практикой в мировом бизнесе, подтверждающей профессионализм, ответственность и стабильность качества услуг и работ компании. Знания и компетенции в области систем менеджмента входят в общую систему оценки профессионального уровня работников НК «Роснефть».

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. РНПК выпускает широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, включая экологичные автомобильные бензины «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, а также дорожные и строительные битумы.